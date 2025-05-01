Масштабна атака по Одесі: 2 загиблих, 15 поранених, евакуйовано понад 200 людей

фото: ДСНС Одещини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в кількох місцях спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

В одній із багатоповерхівок рятувальники спільно з іншими службами евакуювали понад 200 мешканців.

На місці атаки працювали психологи ДСНС та Нацполіції, щоб надати постраждалим необхідну підтримку.

Також рятувальники розгорнули пункт незламності для допомоги мешканцям.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Ближче до опівночі в місті лунали вибухи.

Раніше було відомо про двох загиблих та 5 поранених.

В "Укрзалізниці" повідомили, що під час російського обстрілу міста загинув їхній працівник.