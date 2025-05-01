02:28  01 травня
У центрі Львова чоловік зарізав власну матір
02:53  01 травня
На Буковині на АЗС продавали неякісне пальне
04:40  01 травня
На Київщині підліток побив 11-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
01 травня 2025, 10:19

Масштабна атака по Одесі: 2 загиблих, 15 поранених, евакуйовано понад 200 людей

01 травня 2025, 10:19
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

Внаслідок російської атаки по Одесі постраждали 15 осіб, двоє — загинули

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в кількох місцях спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

В одній із багатоповерхівок рятувальники спільно з іншими службами евакуювали понад 200 мешканців.

На місці атаки працювали психологи ДСНС та Нацполіції, щоб надати постраждалим необхідну підтримку.

Також рятувальники розгорнули пункт незламності для допомоги мешканцям.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Ближче до опівночі в місті лунали вибухи.

Раніше було відомо про двох загиблих та 5 поранених.

В "Укрзалізниці" повідомили, що під час російського обстрілу міста загинув їхній працівник.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса ДСНС російська армія цивільні дрони поранені
Обстріли Харківщини: за добу 196 атак і 13 постраждалих, серед них – діти
01 травня 2025, 09:57
Окупанти атакували Херсонщину: є поранені, зруйнована інфраструктура
01 травня 2025, 08:33
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет і 170 БпЛА: скільки збила ППО
01 травня 2025, 10:34
Обстріли Харківщини: за добу 196 атак і 13 постраждалих, серед них – діти
01 травня 2025, 09:57
Адміністрація Трампа схвалила експорт зброї до України на $50 мільйонів
01 травня 2025, 09:30
Під час російського обстрілу Одеси загинув залізничник
01 травня 2025, 09:18
Атака БпЛА на Київщину: горіли будинки та гаражі
01 травня 2025, 08:46
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ: понад 1200 військових за добу
01 травня 2025, 08:33
Окупанти атакували Херсонщину: є поранені, зруйнована інфраструктура
01 травня 2025, 08:33
Погрожував ножем і душив: на Рівненщині чоловіка засудили за розбій
01 травня 2025, 08:19
На Донеччині десятки тисяч цивільних залишаються в прифронтовій зоні
01 травня 2025, 08:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »