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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Маємо влучання ворожого БПЛА – попередньо – "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа", – написав посадовець о 23:39.

Згодом він повідомив, що ворожий дрон влучив по АЗС.

"За уточненою інформацією, влучання сталося в АЗС у Київському районі", – написав Терехов о 23:44.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня (із 21:30 29 квітня) росіяни атакували Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 50 зі 108 дронів, ще 22 – локаційно втрачені.