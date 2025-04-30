Уряд погодив призначення керівника Одеського ТЦК заступником голови ОВА

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає RegioNews.

Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 29 квітня.

"Погоджено призначення: Пуйка Юрія Анатолійовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

44-річний Юрій Пуйко народився на Буковині. Із 1997 року служив у Збройних силах України. З 2018 до 2019 року був заступником військового комісара Волинського обласного військового комісаріату. У 2024 році очолив Одеський обласний ТЦК.

Нагадаємо, в Одеській області посадовець ТЦК за 3000 доларів змінював дані військовозобов’язаних в електронній системі "Оберіг".