Уряд погодив призначення керівника Одеського ТЦК заступником голови ОВА
Кабінет міністрів України погодив призначення керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія Пуйка заступником голови Одеської обласної військової адміністрації
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає RegioNews.
Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 29 квітня.
"Погоджено призначення: Пуйка Юрія Анатолійовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
44-річний Юрій Пуйко народився на Буковині. Із 1997 року служив у Збройних силах України. З 2018 до 2019 року був заступником військового комісара Волинського обласного військового комісаріату. У 2024 році очолив Одеський обласний ТЦК.
Нагадаємо, в Одеській області посадовець ТЦК за 3000 доларів змінював дані військовозобов’язаних в електронній системі "Оберіг".