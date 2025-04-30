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30 апреля 2025, 11:56

Правительство согласовало назначение руководителя Одесского ТЦК заместителем главы ОВА

30 апреля 2025, 11:56
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фото: иллюстративное
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Кабинет министров Украины согласовал назначение руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрия Пуйко заместителем председателя Одесской областной военной администрации

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграмме, передает RegioNews.

Соответствующее решение правительство приняло во вторник, 29 апреля.

"Соглашено назначение: Пуйко Юрия Анатольевича заместителем председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

44-летний Юрий Пуйко родился на Буковине. С 1997 года служил в Вооруженных Силах Украины. С 2018 по 2019 год был заместителем военного комиссара Волынского областного военного комиссариата. В 2024 году возглавил Одесский областной ТЦК.

Напомним, в Одесской области должностное лицо ТЦК за 3000 долларов меняло данные военнообязанных в электронной системе "Оберег".

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