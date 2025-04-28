На Одещині 51-річний ухилянт намагався за 3300 доларів підкупити прикордонника і втекти до Молдови

фото: ДПСУ

51-річного громадянина України, який спробував підкупити прикордонника, затримали оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки спільно зі співробітниками поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Чоловік за 3300 доларів хотів "домовитись" з прикордонником у сприянні в переправленні його до Молдови поза встановленими пунктами пропуску, аби уникнути призову. Зловмисник перебував у розшуку в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, за порушення правил військового обліку.

"Правоохоронці задокументували факт незаконної оборудки під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону", - йдеться у повідомленні.

Подальшу долю порушника визначить суд.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації.