фото: скріншот із відео

У понеділок, 28 квітня, на трасі М-14 Одеса-Миколаїв у районі села Візирка сталася ДТП, яка призвела до ускладнення руху транспорту

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На трасі зіткнулися вантажний автомобіль та два легковики. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Водіям рекомендують по можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок на цій ділянці траси.

Інформації про травмованих та причини аварії наразі немає.

На відео, оприлюдненому в місцевому телеграм-каналі видно, що внаслідок зіткнення вантажний автомобіль перекинувся.

Нагадаємо, 27 квітня на Львівщині внаслідок ДТП загинув 12-річний мотоцикліст. Поліцейські встановлюють обставини події.