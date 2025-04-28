В Одесской области 51-летний уклонист пытался за 3300 долларов подкупить пограничника и бежать в Молдову

фото: ГПСУ

51-летний гражданин Украины, попытавшийся подкупить пограничника, задержали оперативники отдела внутренней и собственной безопасности совместно с сотрудниками полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Человек за 3300 долларов хотел "договориться" с пограничником в содействии в переправке его в Молдову вне установленных пунктов пропуска, чтобы избежать призыва. Злоумышленник находился в розыске в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, за нарушение правил военного учета.

"Правоохранители задокументировали факт незаконной сделки во время непосредственной передачи средств охраннику границы", - говорится в сообщении.

Дальнейшую судьбу нарушителя определит суд.

Напомним, в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации.