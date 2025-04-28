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28 квітня 2025, 14:28

В Одесі поліцейські затримали псевдоадвоката, який за 15 000 доларів обіцяв звільнити від військової служби

28 квітня 2025, 14:28
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фото: Національна поліція
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Зловмисника затримали одразу після спроби виманити гроші у військовозобов'язаного

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Псевдоадвокатом виявився 33-річний житель Одеси. Він запропонував чоловікові, який мав документи про бронювання до лютого 2026 року, взагалі зняти його з військового обліку за станом здоров’я. Свої "послуги" він оцінив у 15 000 доларів.

Для переконливості представився адвокатом та прикривався зв’язками із посадовцями районного Територіального центру комплектування, з якими нібито і мав намір домовлятися.

Щоб "клієнт" не відмовився від співпраці, зловмисник вдався до залякування: погрожував скасувати бронювання та подати його у розшук.

Тепер зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації.

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Одеса Одеська область ухилення від мобілізації Схеми аферист корупційна схема
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