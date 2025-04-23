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Житель Одесской области отказался принимать повестку. Потому что, по его словам, он более полезен для Украины в гражданской жизни

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Его признали пригодным к прохождению военной службы в частях обеспечения, учебных центрах, подразделениях связи, логистике, охране и других структурах. Однако он отказался от повестки.

На суде он рассказал, что работники ТЦК на блокпосту остановили его, потому что он находится в розыске. Также мужчина заявил, что он работает в должности, которая якобы предусматривает бронирование, а также испытывает проблемы со здоровьем.

Он отметил, что несколько дней провел в ТЦК, прошел медицинскую комиссию, но отказался получать повестку, потому что он "полезнее государству в гражданской жизни".

Суд выяснил, что мужчина не был официально забронирован на работе. Поэтому его признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Черниговщине судили мужа военнослужащей. Он получил повестку, был признан годным к службе. Однако впоследствии он не пришел во ВЛК. Его сочли виновным в уклонении от мобилизации.