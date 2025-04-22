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Військовий 67 ОМБр висловився щодо чоловіків, які ухиляються від військової служби. На його думку, їм варто вдягнути спідниці

Таке відео з'явилось на сторінці 67 ОМБр, передає RegioNews.

На сторінці 67 ОМБр в соціальній мережі опублікували уривок з інтерв'ю військового. Друг Яворок тут каже про те, що чоловікам, які скаржаться на дії ТЦК і не хочуть йти на службу, потрібно "вдягнути спідниці".

"Можливо я отримаю в коментарях кучу негативу, але зараз всі обговорюють ТЦК, які вони нехороші й тому подібне. Я ввів би закон: ті, хто не хочуть йти служити, нехай одягають спідниці. От хто носить спідницю, ТЦК тих не чіпає", - сказав військовий.

Слід зазначити, як повідомляло ТСН, лише в столиці з початку минулого року із ТЦК та СП надійшло 83077 звернень відносно встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адміністративних протоколів. Відомо, що доставлено до ТЦК 13 311 осіб. Це значить, що у Києві ТЦК потрібно знайти ще близько 70 тисяч людей.