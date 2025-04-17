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У Чернігові чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. Тепер він отримав свій судовий вирок

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Чернігові суд призначив чоловіку два роки іспитового терміну за те, що той не прийшов до ТЦК після отримання повістки. Військово-лікарську комісію чоловік пройшов ще в 2024 році. Його визнали придатним до служби.

Проте згодом він так і не прийшов до ТЦК для направлення до військової частини. На суді чоловік розкаявся та визнав провину. Суд врахував те, що його дружина вже проходить військову службу, а також те, що у чоловіка на утриманні літні батьки.

Тому суд призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним строком.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації. Він заявив, що не прийшов до ТЦК, бо військовий квиток "заховала жінка, в якої він орендує житло". Його приговорили до 3 років позбавлення волі.