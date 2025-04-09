На Одещині водійка Chevrolet виїхала на зустрічну і врізалась у вантажівку: жінка загинула

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Смертельна ДТП трапилася 8 квітня на трасі Одеса-Рені, поблизу селища Сарата Білгород-Дністровського району. Водійка легковика померла у лікарні

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 9:00 автомобіль Chevrolet рухався в бік селища Сарата та виїхав на зустрічну смугу. Легковик зіштовхнувся з вантажівкою Mercedes-Benz із напівпричепом, який рухався в напрямку Одеси. За кермом Chevrolet перебувала 47-річна жителька Плахтіївської громади.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальницю легковика було госпіталізовано, але від отриманих травм у лікарні вона померла", — йдеться в повідомленні.

Вантажівкою керував 51-річний житель Подільського району. Його перевіряють на стан сп’яніння.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, днями на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Внаслідок аварії дві людини загинули та дві постраждали.