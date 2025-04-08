На Одещині чоловік може сісти на 10 років за те, що підпалив комбайн односельця

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Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгород-Дністровського району за умисне пошкодження чужого майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася в одному з сіл Успенівської територіальної громади. До поліції звернувся 47-річний місцевий житель та повідомив, що виявив пошкоджений вогнем свій комбайн, який залишив на ніч поблизу будинку.

До події виявився причетний 40-річний односелець, який напередодні мав конфлікт з його сином і вирішив помститися молодикові, підпаливши сільгосптехніку родини.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, і обвинувальний акт за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України скерували до суду.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть двох утриманців слідчого ізолятора за вимагання грошей в іншого ув’язненого.