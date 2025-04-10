На Одещині судитимуть 24-річного чоловіка, який за 2000 доларів намагався переправити через кордон двох військовозобов’язаних

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Зловмисника спіймали «на гарячому». За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Декілька днів тому поліцейські разом із прикордонниками зупинили легковий автомобіль для перевірки документів, що дають право на перебування в контрольованому прикордонному районі. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний місцевий житель. Окрім нього, в салоні перебували двоє жителів різних областей України віком 52 та 22 років. Водій запевняв, що везе знайомих у місто до своїх родичів на відпочинок.

Насправді ж водій повинен був доставити своїх пасажирів з Одеси до визначеної точки поблизу річки Дністер. Звідти, за подальшими інструкціями, вони мали перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Коштувала така "послуга" 2000 доларів за особу.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Тим часом чоловіків, які намагалися незаконно залишити територію України, оштрафували, і передали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшої перевірки.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські викрили зловмисника, який за 5000 доларів переправляв чоловіків до Молдови.