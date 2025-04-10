Удерживали в неволе, издевались и требовали выкуп: в Одесской области будут судить преступную группировку

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Правонарушителям доложено о подозрении. Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

На днях в полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении своего 40-летнего сына. Правоохранители установили, что к пропавшему мужчине приезжали трое неизвестных и требовали возврата несуществующего долга в сумме 4000 долларов, который якобы в прошлом году задолжал их общей знакомой. Ради ускорения и устрашения мужчину избивали, одевали на него собачий ошейник с цепью и заставляли бежать за своим автомобилем, угрожали расправой предметами, а затем отвезли в арендованную в Одессе квартиру, где силой удерживали в подсобном помещении, требуя согласия на продажу недвижимости, чтобы покрыть недвижимость.

Полицейские установили их местонахождение и уволили потерпевшего, а правонарушителей задержали.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить 24-летнего мужчину, который за 2000 долларов пытался переправить через границу двух военнообязанных.