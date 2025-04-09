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09 квітня 2025, 16:31

На Одещині 12-річна дівчинка "розважилася" та розмалювала пам'ятники на кладовищі

09 квітня 2025, 16:31
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фото: поліція
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На цвинтарі в місті Ананьїв були вимазані п'ять надгробків. Виявили це та сповістили поліцейських родичі померлих, чиї поховання були розмальовані

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Поліцейські встановили, що пам'ятники розмалювала губною помадою місцева 12-річна школярка, яка у такий спосіб розважалася.

Оскільки дівчинка не досягла віку, з якого настає відповідальність за вчинене нею правопорушення, то мати відповідатиме за дії доньки. Відносно жінки склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП. Їй загрожує покарання штрафом у сумі 5100 гривень.

Також в поліції зазначили, що дитину попередили про неприпустимість подібних витівок, а матері нагадали про обов’язок виховувати доньку та контролювати де, з ким і як вона проводить вільний час.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині затримали чоловіка, який обкрадав могили захисників.

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