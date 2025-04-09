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09 апреля 2025, 04:05

В Одесской области водительница Chevrolet выехала на встречку и врезалась в грузовик: женщина погибла

09 апреля 2025, 04:05
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло 8 апреля на трассе Одесса-Рени, вблизи поселка Сарата Белгород-Днестровского района. Водительница легковушки скончалась в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 9:00 автомобиль Chevrolet двигался в сторону поселка Сарата и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом, который двигался в направлении Одессы. За рулем Chevrolet находилась 47-летняя жительница Плахтиевской общины.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водительница легковушки была госпитализирована, но от полученных травм в больнице она скончалась", — говорится в сообщении.

Грузовиком управлял 51-летний житель Подольского района. Его проверяют на состояние опьянения.

Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, на днях во Львовской области столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате аварии два человека погибли и два пострадали.

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следствие авто авария Одесская область грузовик смертельное ДТП
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