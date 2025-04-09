В Одесской области водительница Chevrolet выехала на встречку и врезалась в грузовик: женщина погибла
Смертельное ДТП произошло 8 апреля на трассе Одесса-Рени, вблизи поселка Сарата Белгород-Днестровского района. Водительница легковушки скончалась в больнице
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.
По материалам дела, около 9:00 автомобиль Chevrolet двигался в сторону поселка Сарата и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом, который двигался в направлении Одессы. За рулем Chevrolet находилась 47-летняя жительница Плахтиевской общины.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водительница легковушки была госпитализирована, но от полученных травм в больнице она скончалась", — говорится в сообщении.
Грузовиком управлял 51-летний житель Подольского района. Его проверяют на состояние опьянения.
Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, на днях во Львовской области столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате аварии два человека погибли и два пострадали.