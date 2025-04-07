ДТП у передмісті Житомира: п’ятеро постраждалих, серед них – однорічна дитина
ДТП сталася вдень 5 квітня поблизу села Довжика Житомирського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На трасі Київ-Чоп сталося зіткнення автомобілів Daewoo та Nissan.
У результаті ДТП були травмовані 23-річний водій та двоє пасажирок позашляховика: 22-річна дівчина та її однорічна дочка. Також травми отримали двоє пасажирів Daewoo віком 43 та 36 років. Усіх травмованих доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 6 квітня на Житомирщині автівка врізалась в дерево. Загинула пасажирка.
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