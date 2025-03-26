У Вищому антикорупційному суді підтвердили законність конфіскації елітного авто вартістю 5,6 млн грн посадовця з Одещини

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції щодо конфіскації в дохід держави елітного автомобіля, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, автомобіль Mercedes-Benz G400 D, ціною 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

Наприкінці 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів робив документи про інвалідність.