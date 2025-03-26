05:00  26 березня
Нацбанк ввів у обіг нову памʼятну монету: фото
03:50  26 березня
Відчутно дорожчає какао: що буде в Україні з шоколадом
01:40  26 березня
У Києві суд залишив без змін вирок чоловіку, який зґвалтував 8-річну падчерку
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 10:49

У Вищому антикорупційному суді підтвердили законність конфіскації елітного авто вартістю 5,6 млн грн посадовця з Одещини

26 березня 2025, 10:49
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції щодо конфіскації в дохід держави елітного автомобіля, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, автомобіль Mercedes-Benz G400 D, ціною 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

Наприкінці 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів робив документи про інвалідність.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДБР суд авто
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
Ввозив авто як гуманітарну допомогу, а потім продавав: житель Рівного постане перед судом
26 березня 2025, 11:59
На Львівщині ДБР викрило злочинну групу, яка хотіла організувати масштабний бізнес з продажу кокаїну
26 березня 2025, 11:50
Росіяни обстріляли селище під Херсоном: постраждала людина
26 березня 2025, 11:40
На Кіровоградщині працівниця суду незаконно нарахувала підлеглим понад 150 000 гривень доплат
26 березня 2025, 11:17
Громади отримають гранти на десятки тисяч доларів для надання соцпослуг: нардеп Олена Шуляк розкрила подробиці
26 березня 2025, 11:13
Переговори в Ер-Ріяді: три різні версії
26 березня 2025, 11:10
Постачали метадон до СІЗО в цукерках та шкарпетках: у Києві судитимуть членів групи
26 березня 2025, 10:59
На Донеччині українські танкісти розбили позиції росіян
26 березня 2025, 10:55
У ДСНС показали наслідки атаки ворожих безпілотників по Охтирці
26 березня 2025, 10:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »