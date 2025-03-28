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28 марта 2025, 06:00

Уклонение от уплаты 15 млн грн налогов: в Одессе будут судить руководительницу агропредприятия

28 марта 2025, 06:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Одессе перед судом предстанет руководительница агропредприятия с Днепропетровщины, обвиняемая в умышленном уклонении от уплаты более 15 миллионов гривен налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, в I квартале 2024 года предприятие экспортировало 6 тысяч тонн сои через один из портов Одесской области в Египет. Однако руководительница компании сознательно занизила реальные доходы в налоговой отчетности, что позволило ей избежать значительной суммы уплаты в бюджет. В целом ущерб государству оценивается более чем в 15 миллионов гривен.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"В настоящее время обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме", – говорится в сообщении.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила по-прежнему решение суда первой инстанции по конфискации в доход государства элитного автомобиля стоимостью 5,6 млн грн, которым пользовался руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.

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