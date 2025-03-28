Уклонение от уплаты 15 млн грн налогов: в Одессе будут судить руководительницу агропредприятия
В Одессе перед судом предстанет руководительница агропредприятия с Днепропетровщины, обвиняемая в умышленном уклонении от уплаты более 15 миллионов гривен налогов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, в I квартале 2024 года предприятие экспортировало 6 тысяч тонн сои через один из портов Одесской области в Египет. Однако руководительница компании сознательно занизила реальные доходы в налоговой отчетности, что позволило ей избежать значительной суммы уплаты в бюджет. В целом ущерб государству оценивается более чем в 15 миллионов гривен.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"В настоящее время обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме", – говорится в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила по-прежнему решение суда первой инстанции по конфискации в доход государства элитного автомобиля стоимостью 5,6 млн грн, которым пользовался руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.