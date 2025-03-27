На Одещині з вікна багатоповерхівки випала жінка
Поліцейські встановлюють обставини падіння з багатоповерхівки літньої жінки в Чорноморську
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Про подію, що сталась 27 березня близько 11 год. на одній з вулиць міста, в поліцію повідомили очевидці.
Правоохоронці встановили, що 73-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на восьмому поверсі багатоповерхового житлового будинку, в якому і мешкала.
Жінка загинула. Її тіло буде скеровано на судово-медичку експертизу.
Нагадаємо, в пункті пропуску на Одещині прикордонники знайшли схованку з цигарками у днищі авто.
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