На Одещині з вікна багатоповерхівки випала жінка

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Поліцейські встановлюють обставини падіння з багатоповерхівки літньої жінки в Чорноморську

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про подію, що сталась 27 березня близько 11 год. на одній з вулиць міста, в поліцію повідомили очевидці.

Правоохоронці встановили, що 73-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на восьмому поверсі багатоповерхового житлового будинку, в якому і мешкала.

Жінка загинула. Її тіло буде скеровано на судово-медичку експертизу.

Нагадаємо, в пункті пропуску на Одещині прикордонники знайшли схованку з цигарками у днищі авто.