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25 березня 2025, 19:15

В Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів робив документи про інвалідність

25 березня 2025, 19:15
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фото: ілюстративне
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Медик вимагав та отримав неправомірну вигоду за пакет документів про непридатність до військової служби. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 32-річний сімейний лікар комунальної медичної установи та одночасно голова резервної військово-лікарської комісії при одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вирішив підзаробити на підробленні документів.

Зокрема за 2300 доларів він пообіцяв пацієнту зробити "правильний" діагноз, який в подальшому б дозволив йому оформити інвалідність та отримати відстрочку від мобілізації.

Правопорушника поліцейські затримали під час отримання хабаря. За скоєне йому загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині колишню співробітницю правоохоронних органів засудили до 5 років тюрми за виправдовування російської агресії.

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