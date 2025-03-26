В Одеській області поліцейські затримали таксиста з двома пасажирами, які намагались незаконно перетнути державний кордон

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За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Перевізнику загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, поліцейські Роздільнянського районного відділу зупинили для перевірки автомобіль Toyota Prius під керуванням 37-річного одесита. В салоні, крім водія, перебували двоє пасажирів 24 і 29 років із Волинської та Запорізької областей.

Правоохоронці попередньо встановили, що таксист забрав чоловіків з Одеси, куди вони прибули потягами, і повіз у Роздільнянський район, звідки пасажири мали в обхід пунктів пропуску покинути країну.

Коштували такі послуги від 6500 до 8500 доларів.

Перевізника підозрюють у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.

Тим часом втікам загрожує лише штраф і поїздка до ТЦК.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які за 7000 доларів намагались потрапити в Молдову.