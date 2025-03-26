В Одеській області поліцейські затримали таксиста з двома пасажирами, які намагались незаконно перетнути державний кордон
За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Перевізнику загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Як зазначається, поліцейські Роздільнянського районного відділу зупинили для перевірки автомобіль Toyota Prius під керуванням 37-річного одесита. В салоні, крім водія, перебували двоє пасажирів 24 і 29 років із Волинської та Запорізької областей.
Правоохоронці попередньо встановили, що таксист забрав чоловіків з Одеси, куди вони прибули потягами, і повіз у Роздільнянський район, звідки пасажири мали в обхід пунктів пропуску покинути країну.
Коштували такі послуги від 6500 до 8500 доларів.
Перевізника підозрюють у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.
Тим часом втікам загрожує лише штраф і поїздка до ТЦК.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які за 7000 доларів намагались потрапити в Молдову.