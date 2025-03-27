У пункті пропуску на Одещині прикордонники знайшли схованку з цигарками у днищі авто
У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники викрили спробу незаконного вивезення партії цигарок
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Українець на авто Opel прямував на виїзд до Румунії. Прикордонники провели поглиблений огляд автомобіля, використовуючи ручний сканер. В результаті в днищі та в сидіннях автівки виявили обладнані схованки, заповнені понад 700 пачками цигарок.
За даним фактом відносно 65-річного водія співробітники митниці склали протокол.
Цигарки та автомобіль вилучили до рішення суду.
Нагадаємо, раніше на Київщині викрили підпільний цех з виготовлення сигарет. Правоохоронці вилучили товару на 60 млн грн.
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