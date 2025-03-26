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26 марта 2025, 13:52

В Одесской области полицейские задержали таксиста с двумя пассажирами, пытавшимися незаконно пересечь государственную границу

26 марта 2025, 13:52
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фото: Национальная полиция
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По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство. Перевозчику грозит лишение свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, полицейские Раздельнянского районного отдела остановили для проверки автомобиль Toyota Prius под управлением 37-летнего одессита. В салоне, кроме водителя, находились два пассажира 24 и 29 лет из Волынской и Запорожской областей.

Правоохранители предварительно установили, что таксист забрал мужчин из Одессы, куда они прибыли поездами, и повез в Раздельнянский район, откуда пассажиры должны были в обход пунктов пропуска покинуть страну.

Стоили такие услуги от 6500 до 8500 долларов.

Перевозчик подозревается в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Тем временем бегству грозит только штраф и поездка в ТЦК.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые за 7000 долларов пытались попасть в Молдову.

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