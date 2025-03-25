На Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які за 7000 доларів намагались потрапити в Молдову

фото: ДПСУ

Поблизу одного з сіл Роздільнянського району прикордонники Подільського загону затримали групу порушників. Четвірка чоловіків намагалась у незаконний спосіб перетнути ділянку українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Оператор безпілотника в моніторі помітив рух осіб в напрямку кордону, тому негайно скерував в їх сторону прикордонний наряд. Під час затримання чоловіки почали тікати та не реагували на команди прикордонників, лише після попереджувальних пострілів порушники зупинились.

Як з’ясувалося, кожен з чоловіків мав сплатити по 7000 доларів на криптогаманець організатора схеми, з обов’язковою передплатою у 750 доларів.

Порушникам загрожує штраф у розмірі до 8500 грн.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть правоохоронця, який заробляв на переправленні чоловіків за кордон.