В Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые за 7000 долларов пытались попасть в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Оператор беспилотника в мониторе заметил движение лиц в направлении границы, поэтому немедленно направил в их сторону пограничный наряд. Во время задержания мужчины начали бежать и не реагировали на команды пограничников, только после упреждающих выстрелов нарушители остановились.

Как выяснилось, каждый из мужчин должен был заплатить по 7000 долларов на криптогаманец организатора схемы, с обязательной подпиской в 750 долларов.

Нарушителям грозит штраф в размере 8500 грн.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, зарабатывавшего на переправке мужчин за границу.