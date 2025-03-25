В Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые за 7000 долларов пытались попасть в Молдову
Вблизи одного из сел Раздельнянского района пограничники Подольского отряда задержали группу нарушителей. Четверка мужчин пыталась незаконным способом пересечь участок украинско-молдавской границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Оператор беспилотника в мониторе заметил движение лиц в направлении границы, поэтому немедленно направил в их сторону пограничный наряд. Во время задержания мужчины начали бежать и не реагировали на команды пограничников, только после упреждающих выстрелов нарушители остановились.
Как выяснилось, каждый из мужчин должен был заплатить по 7000 долларов на криптогаманец организатора схемы, с обязательной подпиской в 750 долларов.
Нарушителям грозит штраф в размере 8500 грн.
Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, зарабатывавшего на переправке мужчин за границу.