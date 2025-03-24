На Одещині прикордонники викрили двох жителів, які за 7000 доларів допомагали потрапити до Молдови військовозобов’язаному чоловіку

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Поліцейські спільно з прикордонниками викрили двох жителів Білгород-Дністровського району у сприянні незаконному перетину державного кордону України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що двоє молодиків 18 та 17 років із Петропавлівської територіальної громади, у змові з невстановленою наразі особою, мали переправити до Молдови військовозобов’язаного чоловіка. Вартість "трансферу" становила 7000 доларів.

Щойно зловмисники отримали кошти, правоохоронці їх затримали.

Слідчі вилучили у фігурантів низку речових доказів, що підтверджують їхню причетність до злочину, зокрема гроші, отримані злочинним шляхом.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: старшому – тримання під вартою, а молодшому – цілодобовий домашній арешт.

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