На Одещині поліцейські затримали "на гарячому" 37-річного чоловіка за збут боєприпасів та наркотиків

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Жителю Одеського району повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що житель регіону має боєприпаси й наркотичні засоби, і підшукує на них покупців. Поліцейські задокументували, як чоловік продав дві гранати та згорток із наркотичним засобом рослинного походження, отримавши за це 5500 гривень.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання правопорушника було вилучено декілька зіп-пакетів із аналогічною рослинною речовиною, приладдя для її фасування та пакування та понад 100 патронів до автомата Калашникова.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця, який за 15 000 доларів "допомагав" списатися із військового обліку.