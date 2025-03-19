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19 марта 2025, 10:33

В Одесской области полицейские задержали "на горячем" 37-летнего мужчину за сбыт боеприпасов и наркотиков

19 марта 2025, 10:33
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фото: Национальная полиция
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Житель Одесского района уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что житель региона имеет боеприпасы и наркотические средства и подыскивает на них покупателей. Полицейские задокументировали, как мужчина продал две гранаты и сверток с наркотическим средством растительного происхождения, получив за это 5500 гривен.

Во время санкционированного обыска по месту жительства правонарушителя было изъято несколько зип-пакетов с аналогичным растительным веществом, принадлежности для его фасовки и упаковки и более 100 патронов к автомату Калашникова.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 000 долларов "помогал" списаться по военному учету.

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