На Одещині чоловік впав у 15-метровий колодязь
Інцидент стався вдень 18 березня в місті Балта Подільського району. Місцевий мешканець впав у колодязь глибиною 15 метрів і не міг вибратись
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.
Надзвичайники врятували чоловіка та передали медичним працівникам
"Його життю та здоровʼю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в селі Великий Кучурів Чернівецького району 4-річний хлопчик загинув, упавши у 20-метровий колодязь.
Раніше на Миколаївщині дівчина випадково впала у 10-метрову криницю. З колодязя потерпілу дістали рятувальники.
На Україну насувається пилова буряВсі новини »
18 березня 2025, 17:52На Харківщині в пожежі загинула родина
18 березня 2025, 00:59В Ужгороді будівельник зірвався з сьомого поверху: чоловік помер
14 березня 2025, 03:20
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Кіровоградщині з річки дістали тіло чоловіка
19 березня 2025, 05:56На Львівщині 44-річного чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
19 березня 2025, 05:30На Курщині Сили оборони уразили три північнокорейські САУ "Коксан"
19 березня 2025, 05:05У київській гімназії побилися учні: поліція проводить перевірку
19 березня 2025, 04:17Прикордонники показали, як уразили ворожі укриття разом з окупантами на Запоріжжі
19 березня 2025, 03:51Виїзд за кордон за 20 тисяч доларів: у Львові судитимуть двох жінок
19 березня 2025, 03:40Сили безпілотних систем знищили російські танки Т-72 під Покровськом
19 березня 2025, 03:05Смертельна ДТП на Вінниччині: потяг протаранив мінівен
19 березня 2025, 02:38На Чернігівщині в пожежі загинув чоловік
19 березня 2025, 02:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України