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У Подільському районі в чотирьох громадян правоохоронці вилучили контрафактні тютюнові вироби на близько 200 тисяч гривень

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Незаконний товар був виявлений у двох автомобілістів, яких поліцейські зупинили на території Балтської громади, та двох жінок із Подільська, одна з яких торгувала цигарками на місцевому ринку, а інша зберігала контрафакт удома.

Поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 164-5 КУпАП щодо двох водіїв, які перевозили 980 та 500 пачок цигарок без акцизних марок, і жительки Подільська, яка зберігала вдома 1620 пачок. За це загрожує штраф до 4250 грн із конфіскацією товару.

Жінку, яка продавала цигарки з рук, оштрафують за ч. 3 ст. 156 КУпАП. У неї вилучили 349 пачок, а штраф може сягати 13 600 грн із конфіскацією.

Зібрані правоохоронцями матеріали розгляне суд, який і прийме остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному викрили "ділків", які виготовляли фальсифіковані алкоголь і сигарети.