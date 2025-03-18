На Одещині затримали правоохоронця, який за 15 000 доларів "допомагав" списатися із військового обліку

фото: ДБР

Працівники ДБР затримали правоохоронця з Одеської області, який за гроші обіцяв оформити списання з військового обліку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДБР.

Використовуючи свої повноваження правоохоронець підшукував чоловіків, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК та СП. За 15 000 доларів США він пропонував їм начебто через знайомих фахівців медико-соціальної експертизи оформити інвалідність відповідної групи, яка дозволяла списання з військового обліку.

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця під час передачі грошей від особи, яка перебувала у розшуку ТЦК.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині вилучили з обігу контрафактні цигарки на 200 тисяч гривень.