Масштабна пожежа в Одеському районі: горить національний природний парк

фото: Олег Кіпер

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За наявними даними, вогонь поширився на територію одного з національних природних парків регіону. Наразі групи надзвичайники чергують біля житлових масивів, аби не допустити поширення вогню на будинки.

За інформацією ДСНС, пожежа охопила понад 10 гектарів відкритої території.

"Нагадую: спалювання сухої трави — небезпечне та незаконне. Це призводить до масштабних пожеж, шкодить довкіллю та загрожує людським життям. Будьте відповідальними!", — наголосив Олег Кіпер.

Нагадаємо, днями в селі Барабой Одеського району сталася пожежа в інтернаті.