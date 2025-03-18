На Дніпропетровщині дрон влучив в об'єкт інфраструктури: виникла пожежа
Пізно ввечері 17 березня російські військові атакували безпілотниками Дніпропетровщину
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт", – йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих немає.
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