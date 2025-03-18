Масштабный пожар в Одесском районе: горит национальный природный парк

фото: Олег Кипер

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По имеющимся данным, огонь распространился на территорию одного из национальных парков региона. В настоящее время группы чрезвычайники дежурят возле жилых массивов, чтобы не допустить распространение огня на дома.

"Напоминаю: сжигание сухой травы - опасное и незаконное. Это приводит к масштабным пожарам, вредит окружающей среде и угрожает человеческой жизнью. Будьте ответственны!", - подчеркнул Олег Кипер.

Напомним, на днях в селе Барабой Одесского района произошел пожар в интернате.