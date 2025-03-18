Масштабный пожар в Одесском районе: горит национальный природный парк
Днем 18 марта в Одесском районе возник масштабный пожар сухостоя. Спасатели ликвидируют возгорание
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
По имеющимся данным, огонь распространился на территорию одного из национальных парков региона. В настоящее время группы чрезвычайники дежурят возле жилых массивов, чтобы не допустить распространение огня на дома.
"Напоминаю: сжигание сухой травы - опасное и незаконное. Это приводит к масштабным пожарам, вредит окружающей среде и угрожает человеческой жизнью. Будьте ответственны!", - подчеркнул Олег Кипер.
Напомним, на днях в селе Барабой Одесского района произошел пожар в интернате.
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