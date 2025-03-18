В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 000 долларов "помогал" списаться с военного учета

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Сотрудники ДБР задержали правоохранителя из Одесской области, который за деньги обещал оформить списание по военному учету

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Используя свои полномочия, правоохранитель подыскивал мужчин, которые находились в розыске и скрывались от ТЦК и СП. За 15 000 долларов США он предлагал им вроде бы через знакомых специалистов медико-социальной экспертизы оформить инвалидность соответствующей группы, позволявшей списание по военному учету.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя во время передачи денег от лица, находившегося в розыске ТЦК.

Правоохранителю доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области изъяли из обращения контрафактные сигареты на 200 тысяч гривен.