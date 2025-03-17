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17 березня 2025, 07:30

РФ атакувала Полтавщину дронами: без світла залишилися понад 1000 споживачів

17 березня 2025, 07:30
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ілюстративне фото: Укренерго
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Вночі 17 березня окупанти атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі працювала ППО. Через падіння уламків ворожих БпЛА застосовані аварійні відключення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок падіння уламків дронів були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі.

"Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання людям", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня окупанти атакували з БпЛА жителів села Золота Балка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула пенсіонерка, поранений літній чоловік.

Полтавська область війна атака обстріли аварійні відключення енергетика ППО
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