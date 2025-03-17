Россияне ударили по пригороду Одессы: есть раненый, повреждены энергообъект и детский сад

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

В результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы зафиксированы повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Около 500 абонентов остались без света

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Он уточнил, что в Одесском районе поврежден детский сад, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль.

"К сожалению, пострадал один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Также, из-за повреждений энергетической инфраструктуры, в пригороде Одессы около 500 абонентов находятся без электроэнергии", — говорится в сообщении.

Возник пожар, который оперативно потушили пожарные. Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 17 марта российская армия запустила по Украине 174 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 90 дронов, еще 70 — локационно потеряны.