фото: Нацполіція

У неділю, 16 березня, підозрюваному у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Напередодні, слідчі повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ – в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Обвинуваченим виявився 46-річний військовослужбовець з Київщини, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

"Сьогодні, 16 березня, Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення", – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 46-річний дезертир.

Також друзі загиблого зазначили, що на нього раніше вже скоювали замахи. Зокрема, підпалювали його авто. На думку знайомих та однодумців активіста, це було замовне вбивство.

У Нацполіції розповіли, які основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула розглядає слідство.