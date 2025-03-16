14:18  16 березня
ЗСУ вийшли з Суджі: Генштаб оприлюднив мапу боїв на Курщині
10:40  16 березня
Дорогою до Румунії заблукав у горах: на Закарпатті врятували "туриста" з Черкащини
17:35  15 березня
Скільки українців не хоче виборів під час війни - опитування
UA | RU
UA | RU
16 березня 2025, 15:15

Підозрюваного у вбивстві активіста Демʼяна Ганула взяли під варту

16 березня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У неділю, 16 березня, підозрюваному у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Напередодні, слідчі повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ – в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Обвинуваченим виявився 46-річний військовослужбовець з Київщини, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

"Сьогодні, 16 березня, Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення", – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 46-річний дезертир.

Також друзі загиблого зазначили, що на нього раніше вже скоювали замахи. Зокрема, підпалювали його авто. На думку знайомих та однодумців активіста, це було замовне вбивство.

У Нацполіції розповіли, які основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула розглядає слідство.

суд Одеса підозра убивство Нацполіція запобіжний захід Дем'ян Ганул
Вбивство активіста Ганула в Одесі: затриманому вручили підозру
16 березня 2025, 12:43
Замовлення чи російський слід: у поліції розповіли, які є версії вбивства активіста Ганула в Одесі
15 березня 2025, 12:55
Вбивця активіста Ганула в Одесі затримали
14 березня 2025, 16:19
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Окупанти скинули вибухівку з дрона у селі на Херсонщині: є жертва та поранений
16 березня 2025, 15:42
У Львові мобілізували чоловіка, який вдарив працівника ТЦК і намагався втекти
16 березня 2025, 14:46
ЗСУ вийшли з Суджі: Генштаб оприлюднив мапу боїв на Курщині
16 березня 2025, 14:18
Через російські обстріли постраждали 5 жителів Донеччини
16 березня 2025, 13:45
За тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 КАБів, 10 ракет і більше 1000 "шахедів", – Зеленський
16 березня 2025, 13:05
Вбивство активіста Ганула в Одесі: затриманому вручили підозру
16 березня 2025, 12:43
Росіяни вдарили КАБом по селу на Херсонщині: постраждала жінка
16 березня 2025, 12:10
За добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів, знищили 10 танків, системи ППО та РСЗВ
16 березня 2025, 11:45
У Чернігові російський дрон влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, зруйнована частина будинку
16 березня 2025, 11:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »