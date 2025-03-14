Замовне вбивство активіста Ганула в Одесі: Клименко розповів про конкретні зачіпки

фото: Нацполіція

До Одеси для розслідування резонансного вбивства активіста і волонтера Дем'яна Ганула виїхала слідчо-оперативна група, яку очолив голова Нацполіції Іван Вигівський. Вже є "конкретні зачіпки"

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням", – повідомив Ігор Клименко.

Він наголосив, що інформація про те, що стрілець нібито був одягнутий у військову форму, не відповідає дійсності.

Міністр зауважив, що довіряти необхідно лише інформації з офіційних джерел.

Правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

"Злочин був скоєний сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці", – заявили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, в Приморському районі Одеси невідомий застрелив чоловіка. Убитим виявився активіст і волонтер Дем'ян Ганул.