15:55  14 березня
У Києві судитимуть чоловіка, який запросив додому двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував
12:56  14 березня
Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
13:42  14 березня
У КМІС розповіли, чи готові українці поступитися деякими територіями
UA | RU
UA | RU
14 березня 2025, 18:02

Стало відомо, ким був убивця активіста Ганула в Одесі

14 березня 2025, 18:02
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У СБУ розповіли про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці зазначили, що затримали його "по гарячих слідах"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що затримали "по гарячих слідах" чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула в Одесі. За даними правоохоронців, цей чоловік виявився 46-річним дезертиром.

"Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слід зазначити, що за це підозрюваний може отримати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, зранку 14 березня в Одесі невідомий застрелив чоловіка. Згодом стало відомо, що було вбито активіста і волонтера Дем'яна Ганула. Справу під свій контроль взяв особисто міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

СБУ убивство активіст
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Новий скандал у ТЦК: на Полтавщині чоловік порізав собі вени, щоб уникнути мобілізації
14 березня 2025, 19:36
У Харкові працівник ТЦК розбив вікно в авто і розпилив газовий балончик у бік водія
14 березня 2025, 19:16
На Сумщині росіяни намагались прорвати кордон, їх знищили
14 березня 2025, 18:59
В уряді назвали дату, коли Україна стане членом ЄС
14 березня 2025, 18:45
На київському АЗС чоловік вбив пенсіонера пострілом у голову: що вирішив суд
14 березня 2025, 18:15
Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир
14 березня 2025, 18:08
В Україні діти ветеранів та загиблих військових зможуть безкоштовно навчатися
14 березня 2025, 17:59
Де в Україні завершено опалювальний сезон: названо регіони
14 березня 2025, 17:52
Меценати Тернопільщини передали на фронт понад 100 FPV дронів
14 березня 2025, 17:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »