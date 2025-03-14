Фото: СБУ

У СБУ розповіли про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці зазначили, що затримали його "по гарячих слідах"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що затримали "по гарячих слідах" чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула в Одесі. За даними правоохоронців, цей чоловік виявився 46-річним дезертиром.

"Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слід зазначити, що за це підозрюваний може отримати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, зранку 14 березня в Одесі невідомий застрелив чоловіка. Згодом стало відомо, що було вбито активіста і волонтера Дем'яна Ганула. Справу під свій контроль взяв особисто міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.