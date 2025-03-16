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16 березня 2025, 12:43

Вбивство активіста Ганула в Одесі: затриманому вручили підозру

16 березня 2025, 12:43
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фото: Нацполіція
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Дезертиру, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили повідомлення про підозру

Про це інформує Суспільне, передає RegioNews.

Як повідомив журналістам прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко, це сталося у суботу вдень, 15 березня.

Фігуранту вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

Зазначається, що прокуратура просить суд відправити підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 46-річний дезертир.

Також друзі загиблого зазначили, що на нього раніше вже скоювали замахи. Зокрема, підпалювали його авто. На думку знайомих та однодумців активіста, це було замовне вбивство.

У Нацполіції розповіли, які основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула розглядає слідство.

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