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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

31-річний Дем'ян Ганул був відомим в Одесі активістом, блогером та волонтером. Він був активним учасником Революції Гідності, а пізніше - вступив у Правий сектор. Ганул також очолив "Вуличний фронт", який боровся з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову.

Раніше на активіста вже вчиняли замахи: били, обстрілювали, палили авто. Російські ресурси викладали його дані у відкритий доступ, а також призначали винагороду за напад. За словами друзів активіста, він отримував погрози.

"Вважаю, що це однозначно замовне вбивство. Я від нього чув, що за ним досить давно слідкували. У нього була максимально проукраїнська позиція, багато хто її не розділяв, але це його вибір, це його позиція, він її тримав", - зазначив друг загиблого Юрій Дегас.

Серед версій вбивства - замовлення росіян. Проте є й інші версії. Друзі загиблого називають те, що сталось, публічною стратою.

"Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це розповсюджує. Це публічна страта саме направлена на те, в тому числі, щоб дискредитувати українську владу. Він постійно займав таку активну позицію і все це дратувало багатьох. Він очолював в публічному просторі проукраїнський рух. Це дуже боляче, бо ми друзями були", - каже громадський діяч Владислав Балінський.

Нагадаємо, що 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці менш ніж за 5 годин затримали вбивцю. У помешканні, де він переховувався, також знайшли зброю. Пізніше стало відомо, що стрілок був 47-річним дезертиром.