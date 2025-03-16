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В воскресенье, 16 марта, подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователей – фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Накануне следователи сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и ч. 1 ст. 263 УК – в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Обвиняемым оказался 46-летний военнослужащий из Киевщины, находившийся в розыске за самовольный уход из воинской части.

"Сегодня, 16 марта, Киевский районный суд города Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение", – говорится в сообщении Нацполиции.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним , 14 марта в Одессе убили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители задержали убийцу. Им оказался 46-летний дезертир.

Также друзья погибшего отметили, что на него раньше уже совершали покушения. В частности, поджигали его авто. По мнению знакомых и единомышленников активиста, это было заказное убийство.

В Нацполиции рассказали, какие основные версии убийства активиста Демьяна Ганула рассматривает следствие.