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У Нацполіції розповіли, які основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула розглядає слідство. Зокрема, йдеться про ймовірність замовного вбивства

Про це в етері Єдиного телемарафону розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

За словами Андрія Нєбитова, поліція розглядає три основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула. Зокрема, це замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною і громадською діяльністю потерпілого. Також правоохоронці не відкидають версію того, що вбивство могло бути скоєне з особистою неприязню. При цьому є версія про російський слід.

"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - каже заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 46-річний дезертир.

Також друзі загиблого зазначили, що на нього раніше вже скоювали замахи. Зокрема, підпалювали його авто. На думку знайомих та однодумців активіста, це було замовне вбивство.