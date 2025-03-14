Фото з відкритих джерел

З'явилась інформація, що вбивцю активіста в Одесі було затримано. У соцмережах також публікують фото цього чоловіка

Про це повідомляють в соцмережах, передає RegioNews.

У соцмережах публікують фото чоловіка, якого затримали правоохоронці. Зазначається, що це вбивця активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Деталей щодо того, хто він і якими були його мотиви, наразі ще немає.

Згодом інформацію підтвердили в Національній поліції. Вони опублікували фото з затриманним, і подякували всім, хто брав участь у пошуках.

"Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин", - кажуть правоохронці.

Нагадаємо, зранку 14 березня в Одесі, в Приморському районі, невідомий застрелив чоловіка. Убитим виявився активіст і волонтер Дем'ян Ганул. Цю справу під свій контроль взяв особисто міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.