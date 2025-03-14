фото: Национальная полиция

Сегодня в пятницу, 14 марта, в Одессе в Приморском районе неизвестный застрелил мужчину

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило на спецлинию 102 сегодня около 10.30.

"Стрелец с места преступления скрылся. Потерпевший погиб", – говорится в сообщении.

По словам свидетелей, нападавший якобы был в военной форме.

По данным местных телеграмм-каналов, убитым оказался скандальный активист и волонтер Демьян Ганул.

Все обстоятельства совершенного устанавливает полиция и криминалисты.

Все подробности инцидента правоохранители обещают обнародовать позже.

Кто такой Демьян Ганул

Известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года в Кировоградской области. Окончил исторический факультет Одесского педагогического университета имени Ушинского и работал воспитателем-методистом в детском центре "Артек".

Стал известен как лидер праворадикальной организации "Уличный фронт". В 2019 году деятельность этой организации была временно приостановлена. До этого он являлся частью одесской ячейки "Правого сектора", где осуществлял руководство так называемым "силовым блоком".

Пророссийские политические силы и партии неоднократно обвиняли активиста в причастности к столкновениям в Одессе 2 мая 2014 возле Дома профсоюзов.

Активист также запомнился участием в конфликтах вокруг резонансных застроек одесских пляжей. Кроме того, во время маршей ЛГБТ его неоднократно замечали среди лиц, участвовавших в нападении на участников.

Ранее активист Ганул писал, что опасается покушения на себя или своих близких.

Напомним, в Киеве мужчина перерезал себе горло бензопилой. Он скончался еще до приезда медиков.

В Киеве также будут судить мужчину, который зарезал соседа по общежитию.