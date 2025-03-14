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Майже 40 років вʼязниці на трьох отримали жителі Бердичева за вбивство товариша

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

В середині травня 2021 року, спільно вживаючи алкоголь неподалік залізничних колій у Бердичеві, між членами компанії виник конфлікт. Коли словесні аргументи у спорі були вичерпані, двоє молодих чоловіків та жінка вирішили вбити товариша підручними предметами – молотом і сокирою.

Чоловіку наносили чисельні удари та душили його. Від отриманих травм він помер. Зловмисники заховали тіло вбитого до кущів та викрали його велосипед.

У суді обвинувачені не визнали свою винуватість та всіляко намагались уникнути кримінальної відповідальності.

Однак завдяки зібраним доказам суд призначив двом обвинуваченим по 12 років ув’язнення, а третьому – 13 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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