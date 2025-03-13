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13 березня 2025, 05:05

У Києві судитимуть чоловіка, який зарізав сусіда по гуртожитку

13 березня 2025, 05:05
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фото: Нацполіція
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Під час сварки в Оболонському районі столиці 66-річний чоловік завдав смертельного ножового удару сусідові по гуртожитку. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Як з'ясували слідчі, під час розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість вдарив господаря ножем у живіт, після чого повернувся до своєї квартири.

Поранений чоловік вийшов на вулицю, щоб покликати на допомогу. Без свідомості його виявила сусідка, яка викликала "швидку". Від отриманих травм 53-річний киянин помер, коли йому надавали медичну допомогу біля під'їзду будинку.

Поліцейські затримали 66-річного нападника.

"Слідчі скерували обвинувальний акт до суду — за скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в гуртожитку зарізали чоловіка. Вбивство сталося в Оболонському районі столиці в грудні.

Також повідомлялося, що в Києві чоловік перерізав собі горло бензопилою. Він помер ще до приїзду медиків.

підозра Київ убивство слідство Нацполіція різанина
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